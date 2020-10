Der Poller – Beleidigte Heliumwurst Frau Feuz glaubt, dass die Welt eine bessere wäre, würde mehr Helium inhaliert. Frau Feuz

Junge Alligatoren haben einen Haufen Unfug im Kopf – wie andere «Pubertiere» auch. Foto: Philippe Maeder

FF (durchs Loch in der Küchendecke): Ahoi, Nachbar? Lang nichts mehr gehört. Wie gehts, wie stehts? «Stehen», hihi.

Nachbar: Hm.

FF: Ist was?

NB: Nö.

FF: Ach, komm schon. Irgendetwas ist doch. «Stehen» ist lustig, kicher.

NB: Au Mann, Feuz. Du und dein Pubertärhumor. Also gut: Ich bin beleidigt.

FF: Wieso das denn?

NB: Weil ich schon lange nicht mehr in einer deiner Kolumnen vorgekommen bin.

FF: Ey, was zum Teufel ist eigentlich los auf dieser Welt?! Ständig ist irgendwer wegen irgendwas beleidigt. Meine Wohnung ist beleidigt, weil ich zu wenig Zeit in ihr verbringe. In Frankreich sind radikale Idioten wegen Zeichnungen beleidigt. Trumps Hirn ist beleidigt, weil es nie gebraucht wird. Die Zielgerade ist beleidigt, weil man den Brexit von ihr fernhält. Mein Staubsauger ist beleidigt, weil ich ihn auf Diät gesetzt habe. Der Kanon ist beleidigt, weil ihn keiner mehr singt, sondern alle glauben, er sei ein Verschwörungstheoretiker. Der Alligator in meiner Badewanne ist beleidigt, weil ich keine Helium-Experimente mit ihm durchführe. Der Tod ist beleidigt, weil ich einen Velohelm gekauft habe. Und jetzt ist auch noch mein Kaffee beleidigt, weil er kalt wird, während ich mit dir rede. Zum Teufel. Ich bin jetzt einfach auch mal beleidigt.