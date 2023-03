Rücktritt nach drei Jahren – BEKB-Geschäftsleitungsmitglied Schafer verlässt Bank per sofort Der Leiter des Departements Key Clients und Asset Management bei der Berner Kantonalbank, Andreas Schafer, scheidet per sofort aus der Geschäftsleitung aus.

Am Donnerstagabend teilt die Berner Kantonalbank mit, dass Andreas Schafer sich entscheiden habe, die BEKB nach gut drei Jahren zu verlassen. Man bedaure diesen Entscheid, so das Institut.

Wer die Nachfolge vom Leiter des Departements Key Clients und Asset Management antritt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Suche werde «zu gegebenem Zeitpunkt» in die Wege geleitet, heisst es. In der Zwischenzeit übernimmt Marc Oertle, Leiter des Departements Privat- und Geschäftskunden, interimistisch die Aufgaben von Schafer. Schafer und Oertle hätten im Zuge der Strategie 2025 die beiden Vertriebsdepartemente in den letzten Jahren in enger Zusammenarbeit neu ausgerichtet, heisst es.

Schafer habe die Synergien zwischen dem Firmenkunden- und dem Anlagekundengeschäft in seiner Abteilung in den letzten drei Jahren verstärkt und die Positionierung in den Kerngeschäftsfeldern erfolgreich ausgebaut, heisst es. Das sei eine spannende Aufgabe gewesen, doch nun sei es für ihn Zeit für eine neue Aufgabe, bei der er wieder vermehrt direkten Kundenkontakt habe, wird Schafer in der Mitteilung zitiert.

