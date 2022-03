Stadt Bern komplett überrumpelt – Beizen verlieren Corona-Aussenflächen Der zusätzliche Platz, den die Gastrobetriebe während der Pandemie erhalten haben, ist per sofort gestrichen. Gemeinderat Reto Nause ist «hässig und konsterniert». Carlo Senn Claudia Salzmann

Auf dem Waisenhausplatz beginnen die ersten Beizen, grosszügig Stühle aufzustellen, doch damit könnte bald Schluss sein. Foto: Franziska Rothenbühler

Es war eine kleine Unterstützung für die Berner Gastronomie, die wegen Corona stark gelitten hatte: Für Flächenerweiterungen bei gleichbleibender Sitzplatzanzahl brauchte es seit 2020 keine zusätzliche Bewilligung. Denn wegen der geltenden Abstandsregeln konnten die Restaurants drinnen nur noch halb so viele Gäste bewirten. Also expandierten sie in den öffentlichen Raum.