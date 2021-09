Der Solarpionier von Oberburg – Beim streitbaren Erfinder der Sonnenhäuser Josef Jenni machte vor, wie man Häuser alleine mit der Sonne heizen kann. Die Energiewende sei möglich, sagt er – «aber nicht zum Nulltarif». Simon Thönen

Josef Jenni und seine Tochter Tabea Bossard-Jenni in einem Solartank. Dieser speichert so viel solar erhitztes Wasser, dass ein Haus damit geheizt werden kann. Foto: Barbara Héritier

Im obersten Geschoss stehen solarbetriebene Gefährte, die an die ersten Automobile oder gar Flugapparate gemahnen. Josef Jenni und seine Mitstreiter hatten sie einst konstruiert und genutzt, um die damals belächelte Solarenergie populär zu machen. Mit Erfolg. Die legendären Solarautorennen der Tour de Sol erregten ab 1985 enorm viel Aufmerksamkeit. Jetzt sind die Fahrzeuge Ausstellungsobjekte im Produktionsgebäude der Jenni Energietechnik AG in Oberburg.

Der Klimaartikel in der Kantonsverfassung, über den das bernische Volk am 26. September abstimmt, besagt unter anderem, dass die Klimaneutralität «namentlich mit Innovations- und Technologieförderung» erreicht werden soll. Innovative Lösungen für den Klimaschutz sind also gefragt. Ein Pionier und begnadeter Promotor der Energiewende war Josef Jenni ein Arbeitsleben lang – und ist es mit 68 Jahren auch heute noch.