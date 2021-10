Interview mit Stuhl-Expertin – «Beim Sitzen geht es oft auch um Macht»

Er sieht ziemlich gleich aus wie alle anderen. Warum fragen Sie?

Ich war gerade ein Jahr als Postdoc-Stipendiatin an einem renommierten Forschungsinstitut in Rom. In unserem Büro waren die Stühle nicht gleich. Es gab solche mit und ohne Armlehnen, und auch die Rückenlehnen waren unterschiedlich hoch. Wir haben über solche Ungleichheiten Witze gemacht, aber sie können sich durchaus auch an anderen Orten widerspiegeln. Im Lohn etwa oder im Anstellungsverfahren.