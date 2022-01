Vor und nach dem Duell mit Gottéron – Beim SCB stimmt vieles hinten und vorne nicht Die Berner sind in fast allen Belangen bestenfalls biederer Durchschnitt. Das ist beim letzten und nächsten Gegner Freiburg ganz anders. Kristian Kapp

Eine weitere Enttäuschung: Berns Trainer Johan Lundskog beim Spiel letzten Dienstag in Freiburg – am Freitag kommt nun Gottéron zum SCB. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Es gibt dieses Traumszenario eines jeden Eishockeycoachs. Wenn jeder seiner Spieler tut, was er tun sollte. Die Offensivspieler sorgen für Torgefahr, die Defensivleute halten diese vom eigenen Tor fern. Johan Lundskog befindet sich nicht in dieser Traumwelt. Der Berner Cheftrainer sah seine Mannschaft im neuen Jahr in fünf Spielen fünfmal verlieren, zuletzt am Dienstag beim 1:3 in Freiburg. Und nun kommt am Freitag der Leader auch noch nach Bern.