Politisches Beben in Grossbritannien – Beim Rausgehen knallt er so viele Türen zu wie möglich Ein Ex-Premier verliert seinen Parlamentspass: Das gab es selbst in der irren britischen Politik noch nie. Aber ein Boris Johnson verschwindet nicht einfach so. Und jetzt? Streiten die Tories so heftig über ihn, dass man sich fragt, wer dieses Land eigentlich gerade regiert. Michael Neudecker

«Müll», «Lüge», «politischer Mord»: Ex-Premierminister Boris Johnson fühlt sich ungerecht behandelt (Bild vom 22. März 2023). Foto: Neil Hall (EPA, Keystone)

Diese Geschichte spielt in London, genauer gesagt in Westminster, noch genauer gesagt in der Westminster-Blase, in der es gerade mal wieder zugeht wie einst am Hof von Heinrich VIII., nur dass diesmal von Dolchstössen nur geredet wird. Zum grotesken Politdrama in Westminster, in dem die Protagonisten gerade tatsächlich Begriffe wie «Messerstich» und «politischer Mord» verwenden, später mehr. Zu Beginn dieser Geschichte lohnt zunächst ein kurzer Ausflug nach South Oxfordshire, westlich von London, in einen Ort mit dem schönen Namen Brightwell-cum-Sotwell.