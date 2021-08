Aufrüstung auf dem Parkplatz – Beim Parken in Bern fällt ab September die Münzklauberei weg In der Stadt Bern wird es ab September möglich sein, Parkgebühren bargeldlos zu bezahlen. db

Drücken und Münzen einwerfen: Dieser oft mühsame Prozess wird in Bern modernisiert. Urs Baumann

Ab Anfang September können die rund 2200 gebührenpflichtigen Parkplätze in der Stadt Bern auch mit dem Smartphone bezahlt werden. Es stehen zwei Parking-Apps und eine Bezahl-App zur Verfügung, wie die Stadt Bern am Donnerstag mitteilte.

Das bargeldlose Bezahlen habe in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen – seit Beginn der Corona-Pandemie erst recht, heisst es in der Mitteilung. Die Stadt Bern komme dieser Entwicklung nach, indem sie das Bezahlen der Parkgebühren bei den rund 210 Parkuhren per Smartphone möglich mache. Die Automobilistinnen und Automobilisten haben dabei die Auswahl zwischen den Parking-Apps von «Parkingpay» und «EasyPark» sowie der Bezahl-App «Twint».

Parkzeit lässt sich stoppen

Nach der Registrierung bei der gewünschten App-Anbieterin, muss die Nutzerin oder der Nutzer die Parkzone und die beabsichtigte Parkdauer eingeben. Kommt die Automobilistin oder der Automobilist früher als geplant zurück, kann die Parkzeit gestoppt und die Parkgebühr damit reduziert werden. Ein Verlängern der gewählten Parkdauer ist bis zur vorgeschriebenen maximalen Parkzeit ebenfalls möglich, schreibt die Stadt. Das Fahrzeugkennzeichen, das bei der Registrierung hinterlegt werden muss, ist aus Datenschutzgründen nur für die Kantonspolizei und zudem nur während einer beschränkten Zeit einsehbar.

Ab Anfang September werden alle Parkuhren mit Aufklebern versehen, auf der die nutzbaren Apps, der QR Code für Twint sowie die einzugebende Parkzone ersichtlich sind. Bis alle Parkuhren auf dem Stadtgebiet mit den Aufklebern ausgerüstet sind, dürfte es gut eine Woche dauern. Alle Parkuhren können weiterhin auch mit Bargeld bedient werden.

