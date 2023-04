Boll: Opfer identifiziert – Beim Erschossenen handelt es sich um einen 37-jährigen Türken Der Mann, der am Freitag in einem Restaurant in Boll erschossen wurde, ist formell identifiziert. Für einen Festgenommenen wurde Antrag auf Untersuchungshaft gestellt.

Tatort Restaurant Rössli Boll: Hier wurde am Freitag ein Mann erschossen. Foto: Raphael Moser

Am vergangenen Freitag fielen in einem Restaurant in Boll Schüsse. Am Samstag starb ein Mann, nachdem er schwer verletzt ins Spital gebracht worden war. Nun ist die Identität des Opfers geklärt: Es handelt sich um einen 37-jährigen türkischen Staatsangehörigen aus dem Kanton Bern. Wie die Untersuchungen am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern ergaben, verstarb das Opfer an den Folgen der Schussverletzungen.

Für einen der beiden am Freitag festgenommenen Männer, einen ebenfalls 37-jährigen Türken, hat die zuständige Staatsanwaltschaft beim Zwangsmassnahmengericht Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Der Entscheid ist noch ausstehend. Wie die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland in einer Medienmitteilung schreibt, geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Mann um den mutmasslichen Schützen handelt. Der zweite festgenommene Mann wurde wieder freigelassen.

Die Kantonspolizei Bern konnte ausserdem eine Schusswaffe sicherstellen. Es dürfte sich dabei um die Tatwaffe handeln.

PD/chh

