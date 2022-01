Trainingsstart bei YB – Wieder viel Bewegung bei den Young Boys Zwei positive Coronatests, eine Menge Rückkehrer und deutliche Worte vom Sportchef: Bei den Young Boys verläuft auch der Start in die Rückrunden-Vorbereitung alles andere als langweilig. Fabian Sangines

Zurück auf dem Platz: Die Young Boys mit Jean-Pierre Nsame (r.) und Michel Aebischer (m.). Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Anpassungsfähig ist David Wagner offenbar auch im neuen Jahr. Die vielen Absenzen zwangen den YB-Trainer in den vergangenen Monaten, bei seinen Aufstellungen flexibel zu sein. Und ­Flexibilität ist auch beim Start in die Rückrundenvorbereitung am Montag gefragt. Weil das Team auf die Resultate der Covid-Tests warten muss, beginnt das Training erst um 18.00, und nicht wie geplant um 15.30. Cédric Zesiger und Felix Mambimbi haben ­einen positiven Befund. Letzterer weist milde Symptome auf, beide befinden sich in häuslicher Isolation und werden nun sicher eine Woche fehlen.