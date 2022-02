Christoph Neuhaus (SVP) – Vehement in der Defensive - Bei Vorwürfen fällt er eine kranke Esche

Berner Wahlen 2022: Christoph Neuhaus (SVP) – Bei Vorwürfen fällt er eine kranke Esche Er wolle seine Direktion wieder «stabilisieren», begründet SVP-Regierungsrat Christoph Neuhaus seine erneute Kandidatur. Doch bei ihm sind die Dinge selten so, wie sie zu sein scheinen. Bernhard Ott

Christoph Neuhaus ist seit 2008 Regierungsrat. Seit 2018 ist er Bau- und Verkehrsdirektor. Oculus Illustration

Der Mann hat zweifellos Humor. Er steht mit seinen Stiefeln tief im Dreck und zeigt auf die Bäume am Bach, der durch sein Grundstück in Kaufdorf fliesst. «Jedes Mal, wenn mir die Geschäftsprüfungskommission wieder etwas vorwirft, fälle ich dort drüben eine der kranken Eschen», sagt Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP). Er sei ja kein Grüner. Aber so mache er wenigstens etwas für die Umwelt.

Ärger mit der Kommission