Mein Sommerjob: Hamburger braten – Bei McDonald’s in der Lebensschule Der Fast-Food-Kette verdankt unser Autor ein multikulturelles Erweckungserlebnis. Allerdings wäre McDonald’s seinetwegen beinahe pleitegegangen. Patrick Feuz

Die Kritik war scharf: Junkfood-Imperialismus und US-Kapitalismus zwischen zwei Brötchen. Illustration: Pedä Siegrist

In meinem Freundeskreis musste ich mich für diesen Job rechtfertigen: Hamburger braten bei McDonald’s war in den 1980er-Jahren unter Berns Gymnasiastinnen und Gymnasiasten nicht chic. Die Fast-Food-Kette war in der Schweiz eben erst heimisch geworden, für Bildungsbürger und Linke war diese Art von Verpflegungsangebot ein Ausdruck von Barbarei. Junkfood-Imperialismus und US-Kapitalismus zwischen zwei Brötchen.

Die Filiale in der Neuengasse, wo ich arbeitete, war die erste in Bern, eröffnet 1980. Piepsende Maschinen mit nervösen Lämpchen wie im Flugzeugcockpit. Zurufe in gebrochenem Deutsch und vielen fremden Sprachen. Fett in der Luft, auf der Haut und im Haar. Der Sound und der Geruch dieses Jobs sind unvergesslich.