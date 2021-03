Serie «Was macht die Kunst?» mit Miriam Sturzenegger – Bei ihr wird Beton zu Poesie Kleine Säulen, Steinkohlestaub und geheimnisvolle blaue Kristalle: zu Besuch bei der Berner Künstlerin Miriam Sturzenegger. Xymna Engel

«Ich war künstlerisch schon immer sehr im Material verhaftet»: Die Berner Künstlerin Miriam Sturzenegger in ihrem Atelier in Emmenbrücke. Foto: Patrick Hürlimann

Seit bald zehn Jahren trägt Miriam Sturzenegger in ihrer Tasche stets zwei gefaltete weisse Blatt Papier. Zwischendurch vergisst sie sie. Doch wenn sie die Blätter nach etwa einem Jahr ans Licht holt, ist sie immer wieder verblüfft, «welch ein Reichtum an Spuren» sich darauf abgezeichnet hat: Falten, Abdrücke, kleine Risse, vereinzelt Reste von rotem Nagellack. Dann zieht sie das Papier auf eine Hartgipsplatte auf. So werden die A4-Blätter zu Chronisten eines Lebens, zu Skulpturen festgehaltener Zeit.

Das Atelier der 1983 geborenen Bernerin liegt in einem alten Industrieareal in Emmenbrücke, direkt neben der Luzerner Kunsthochschule, wo sie studiert hat. Von Bern pendelt sie täglich hierher. Durch die raumhohen Fenster scheint helles Licht auf einen grossen weissen Tisch, der vollgestellt ist mit kleinen Säulen, Grafitplatten, Kalksteinbrocken und geheimnisvollen blauen Kristallen in Plastikbechern. In den Regalen stehen Fläschchen mit Warnhinweisen, andere sind von Hand beschriftet mit «Steinkohlestaub» oder «Flusssand Emme, getrocknet und gesiebt». «Ich war künstlerisch schon immer sehr im Material verhaftet», erzählt sie. Während ihres Studiums habe sie viel gezeichnet, dabei aber nie ein konkretes Bild im Kopf gehabt, sondern immer aus der Struktur heraus gedacht. «Ich wollte etwas aus dem Papier herausholen.»