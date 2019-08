Bei hartem Brexit: So sieht der Plan der Schweiz aus

Vertreter der Schweiz haben seit dem Brexit-Entscheid in vertraulichen Gesprächen in London ihren britischen Gegenübern den Beitritt des Vereinigten Königreiches zur europäischen Freihandelszone Efta vorgeschlagen. Dies sagen sowohl hochrangige Quellen in der Bundesverwaltung wie auch der Zürcher FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann, Präsident der Efta-Delegation der eidgenössischen Räte.