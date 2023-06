Wetterwechsel ab heute – Gewittertage – so erkennen Sie, ob Hagel droht oder eine Superzelle kommt Diese Woche nimmt die Unwettergefahr in der Schweiz deutlich zu. Wie entstehen Gewitter? Und auf welche Gefahrensignale am Himmel muss man achten? Martin Steinegger

Bedrohlich baut sich eine Gewitterlinie über dem Zürcher Oberland auf: Diese Woche sind in der Schweiz teils heftige Gewitter zu erwarten. Foto: Tobias Demuth (Swissphoto)

Seit Ende Mai fehlt im Schweizer Mittelland ein sonst für den Sommer typisches Wetterphänomen fast vollständig: Gewitter.

Diese Woche wird sich das ändern. Die Wettermodelle zeigen (endlich) eine Änderung der Grosswetterlage über Europa. Vom Atlantik her nähert sich ein Tiefdruckkomplex. Die Strömung dreht auch im Alpenraum von Ost auf Südwest. Es werden sommerlich heisse und feuchte Luftmassen herangeführt.

Diese Veränderung bedeutet vor allem eines: Die Gewittergefahr nimmt markant zu. Bereits ab Montag ist mit ersten Gewittern zu rechnen, in den Folgetagen dürften sie dann verbreitet über die Alpennordseite ziehen. Dabei besteht auch Unwettergefahr.

Wie entstehen Gewitter?

Gewitter zeichnen sich durch Wolken aus, die sich hoch auftürmen. Sie bilden sich vor allem im Sommer, wenn Wasser unter starker Sonneneinstrahlung verdunstet und aufsteigt. Damit Gewitter entstehen können, braucht es im Wesentlichen drei Zutaten: Feuchtigkeit, Hebung (der sogenannte Trigger) und Instabilität in der Atmosphäre.

Die erste Zutat – Feuchtigkeit – fehlte in den letzten Wochen auf der Alpennordseite. Die aus Osten kommenden Luftmassen waren knochentrocken. Die Etablierung einer Südwestlage bedeutet nun aber, dass sehr feuchte Luft aus dem Mittelmeerraum herangeführt wird. Es wird «tüppig».

Das allein reicht jedoch noch nicht zur Gewitterbildung. Die feuchte Luft in Bodennähe muss aufsteigen können. So entstehen Quellwolken, aus denen dann wiederum Gewitterwolken entstehen. Ist die Atmosphäre aber stabil geschichtet, was bei hohem Luftdruck der Fall ist, wird dieser Prozess behindert. Ganz anders ist es bei tiefem Luftdruck: Dieser sorgt für Hebung, die Atmosphäre ist instabil geschichtet, also sozusagen durchlässig.

In einem Gebirgsland wie der Schweiz dient zudem die Topografie als «Trigger» zur Auslösung von Gewittern. Hangaufwinde und Talwinde in den Bergen helfen dabei, die Sperrschicht in der Atmosphäre zu überwinden. Daher entstehen sommerliche Hitzegewitter in der Schweiz meistens über dem Relief. Von dort aus können sie dann ins Flachland ziehen. Der Lebenszyklus einer Gewitterzelle lässt sich vereinfacht in drei Phasen darstellen: Entstehung, Reifephase und Auflösung.

1 / 3 Entstehungsphase: Die erwärmte Luft in Bodennähe steigt auf (rote Pfeile), es bildet sich eine Cumulus-Wolke. Quelle: Meteo Schweiz / NWS

Wann und wo gewittert es am häufigsten?

Gewitter bilden sich in der Schweiz vor allem im Frühling und im Sommer. Dann sind ausreichend Wärme und Luftfeuchtigkeit vorhanden, damit die Luft aufsteigen kann und sich Cumulonimbi bilden können.

Auf der Alpennordseite bilden sich in den Sommermonaten über dem Jura und den Voralpen besonders oft Gewitter. Meistens verlagern sich diese Gewitter dann – wie auf Schienen – von West nach Ost. Daher ist in der Meteorologie auch von «Gewitterschienen» die Rede.

Besondere Bedeutung für die Gewittertätigkeit in der Zentral- und der Ostschweiz hat die Napfregion. Grund: Wenn bei Gewitterlagen warmfeuchte Luft über das Genferseebecken ins Mittelland transportiert wird, steht das Napfgebiet der Strömung als Hindernis im Weg. Die Luftmassen werden angehoben, es entstehen Gewitterwolken. Der Napf gilt deshalb als Gewitter-Geburtsstätte.

Die Karte zeigt die Anzahl Gewittertage in der Schweiz (Durchschnitt der Periode 2000−2020). Auffallend ist die Gewitterhäufigkeit in der Zentral- und der Ostschweiz sowie im Tessin.

Gewitter sind ein fester Bestandteil des hiesigen Klimas. Dabei sind sie Fluch und Segen zugleich. Einerseits spielen sie vor allem im Sommer eine wichtige Rolle für die Wasserbilanz. Ohne Gewitter wären die Niederschlagsmengen im Sommer in der Schweiz viel geringer.

Andererseits können Gewitter aber auch heftige Begleiterscheinungen (Sturm, Hagel, Starkregen, Blitze) mit sich bringen und grosse Zerstörungen anrichten.

So unberechenbar Gewitter auch sind: Das Gefahrenpotenzial beim Herannahen einer Gewitterzelle lässt sich mit etwas Übung anhand bestimmter Merkmale durchaus einschätzen. «Es macht auf jeden Fall Sinn, bei einer Gewitterlage nicht nur das Wetterradar auf dem Handy, sondern auch den Himmel aufmerksam zu beobachten», sagt dazu der Zürcher Gewitter- und Unwetterforscher Christian Matthys.

Blitz und Donner: Je mehr, desto heftiger

Blitz und Donner sind untrügliche – und spektakuläre – Zeichen für ein Gewitter. Foto: Christian Matthys

Blitz und Donner gehören zu jedem Gewitter dazu. Sie sind Kernelemente, die jeder und jede sofort zuordnen kann. Über die ganze Schweiz gemittelt gibt es etwa 1,5 Blitzeinschläge pro Jahr und Quadratkilometer. Das zeigen Daten von Meteo Schweiz.

Für die ganze Fläche der Schweiz bedeutet dies im langjährigen Durchschnitt rund 60’000 bis 80’000 Blitzeinschläge pro Jahr. Oft sind pro Einschlag neben dem Hauptblitz noch ein bis zwei Nebenblitze zu beobachten. Gesamthaft liegt die Zahl deshalb bei rund 150’000 Blitzeinschlägen pro Jahr.

Anzahl Blitzeinschläge pro Jahr und Quadratkilometer in der Schweiz für die Periode 2000 bis 2020. Aufgeführt sind nur die Hauptblitze ohne Nebenblitze. Quelle: Meteo Schweiz

Gemäss Christian Matthys sind Blitz und Donner auch gut dazu geeignet, die Distanz zu einer Gewitterzelle und deren Intensität einzuschätzen. «Je lauter und häufiger der Donner ist, desto näher ist das Gewitter», sagt er. Immer wieder erwähnt wird in diesem Zusammenhang die 3-Sekunden-Regel. Dabei werden die Sekunden zwischen Blitz und Donner gezählt und dann durch drei geteilt. Das Ergebnis ist die Entfernung des Gewitters in Kilometern. Wenn zwischen einem Blitz und dem Donner nur wenige Sekunden Abstand bestehen, ist das Gewitter in unmittelbarer Nähe.

Diese Formel ist zwar nicht schlecht. Sie funktioniert aber nur, wenn das Geräusch eines Donners eindeutig einem bestimmten Blitz zugeordnet werden kann. Das ist vor allem bei hoch organisierten Gewitterlinien, die aus mehreren Zellen bestehen, nicht immer ganz einfach. Zudem kommt es auch immer wieder vor, dass Blitze weit vor oder auch nach dem Durchzug der Gewitterzelle einschlagen.

Besonders aufpassen muss man gemäss Christian Matthys, wenn aus einer herannahenden Gewitterfront heraus ein ununterbrochenes Donnergrollen zu hören ist. «Das ist meistens ein Zeichen für eine sehr gut organisierte Gewitterfront.» Diese sogenannten Squall-Lines bestehen aus mehreren Einzelzellen, die sich linienartig formiert haben. Sie werden oft von starken Windböen begleitet.

Grünstich, weisse Wand und Schlauch: Die Form der Wolken

Eine Unwetterzelle zieht über die Stadt Zürich. Der Grünstich in der Wolke deutet auf intensiven Niederschlag oder Hagel hin. Foto: Christian Matthys

Die Gefährlichkeit eines Gewitters lässt sich auch anhand des Wolkenbildes einschätzen. Grundsätzlich gilt: Wenn eine Gewitterwolke dunkel und bedrohlich wirkt, dann birgt sie auch Gefahrenpotenzial. «Eine schwarze Wand am Horizont, in der es häufig blitzt, deutet auf ein Unwetter hin», sagt Christian Matthys.

Aufpassen sollte man auch, wenn eine Gewitterwolke eine grünliche Färbung aufweist. Oft – aber nicht immer – ist das ein Anzeichen für sehr intensiven Niederschlag oder sogar Hagel.

Dieses komplexe Phänomen hat physikalische Gründe. Es tritt meistens auf, wenn die Sonne bereits recht tief steht und das Licht auf dem Weg zum Betrachter eine Wolkenfront passieren muss. Wenn Teile einer Wolke eine ausreichende Dicke haben, was bei einem heftigen Sturm oder Gewitter oft der Fall ist, dann gehen dem Sonnenlicht bestimmte Farbkomponenten «verloren» (vor allem blau und rot). Der Himmel erscheint dann grün oder grüngelb – also in den einzigen noch verbliebenen Farben im Spektrum des Sonnenlichtes.

Ebenfalls erhöhte Vorsicht ist geboten, wenn ein Gewitter eine «weisse Wand» produziert. «Das ist ein undurchsichtiger Vorhang aus sehr intensivem Niederschlag, oft in Form von Hagel», sagt Christian Matthys. Die «weisse Wand» verschlingt regelrecht die Landschaft und ist ein Zeichen für ein starkes Gewitter.

Ein Gewitter produziert eine «weisse Wand»: Im Bereich dieses undurchsichtigen Schleiers lauern oft Gefahren. Foto: Christian Matthys

Deckung suchen sollte man spätestens dann, wenn bei einem Gewitter an der tief hängenden Unterseite (der Basis) der Wolke ein Trichter oder ein Schlauch sichtbar wird. Dies könnte die Vorstufe eines Tornados sein. Aber selbst wenn sich kein Tornado ausbilden sollte, hat man es hierbei in aller Regel mit dem gefährlichsten aller Gewitter zu tun, mit der Superzelle.

Superzellen sind die «Königsklasse» unter den Gewittern. Sie sind durch einen rotierenden Aufwindbereich charakterisiert und können enorme Schäden anrichten. Bei der Gewitterzelle, die am 13. Juli 2021 Teile der Stadt Zürich verwüstete, handelte es sich beispielsweise um eine Superzelle.

Wann ist die Gefahr vorbei?

Gewitter sind eindrückliche Phänomene, die allerdings meist nur relativ kurz andauern. Ein guter Indikator, um das Ende einer Gefahrensituation bei einem Gewitterdurchzug einzuschätzen, ist der gefühlte Zustand der Luft. «Vor dem Gewitter ist die Luft oft unangenehm schwül», sagt Christian Matthys.

Nach dem Gewitter fühlt sich die Luft hingegen anders an. «Es hat merklich abgekühlt, und die Windrichtung hat gedreht», erklärt Matthys. Das bedeutet, dass die im Vorfeld des Gewitters aufgebaute Energie in der Atmosphäre abgebaut wurde.

Dieser Zustand gibt zwar keine Garantie, dass in der Folge nicht noch einmal Gewitter über denselben Standort ziehen kann. «In der Regel sind diese aber nicht mehr so heftig», sagt Christian Matthys.

Allerdings muss bei dieser Regel der Tagesgang berücksichtigt werden. Wenn sich eine Gewitterfront am Abend austobt – was im Sommer meistens der Fall ist –, kann nach dem Durchzug davon ausgegangen werden, dass die grösste Gefahr vorbei ist. Treten die ersten Gewitter aber am Morgen oder um die Mittagszeit auf, kann das dazu führen, dass am Abend weitere Gewitterlinien folgen. Diese können sogar noch heftiger ausfallen, da die Luftmassen durch die Sonneneinstrahlung erneut «aufgekocht» werden.

Martin Steinegger ist Leiter Online bei den Zürcher Regionalzeitungen. Er hat sein Handwerk am Medienausbildungszentrum Luzern (MAZ) gelernt, kann mit Daten umgehen und ist seit über 20 Jahren im Medienbereich tätig. Er ist spezialisiert auf die Bereiche Wetter und Klima und betreut den Tamedia-Klimanewsletter «Celsius». Mehr Infos @Stonie_78

