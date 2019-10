Blasenentzündung? Ein schneller Test bringt Klarheit

Viel Trinken

In der Mistel Rotpunkt Apotheke werden häufig Blasenentzündungs-Checks durchgeführt. «Es ist ein verbreitetes Frauenleiden», weiss die Geschäftsführerin. Schuld ist die Anatomie – die kurze Harnröhre erleichtert das Eindringen der Bakterien und führt so oft zu einer Entzündung. Viel Trinken und harntreibende Mittel helfen sofort. Auch zur Vorbeugung empfiehlt sie, pro Tag mindestens einen bis eineinhalb Liter zu trinken. Warm anziehen, nach dem Geschlechtsverkehr Wasserlösen und nach dem Stuhlgang immer von vorne nach hinten abwischen sind ebenfalls vorbeugende Massnahmen. «Um einer erneuten Blasenentzündung vorzubeugen, empfehlen wir z.B. das Produkt Femannose N, welches D-Mannose enthält. Diese Zuckerart verhindert das Andocken der E. coli-Bakterien an der Blasenwand und somit einen Wiederinfekt», so Kathrin Knechtle-Huggel.

Diskret und schnell

Der Blasenentzündungs-Check wird in den Rotpunkt Apotheken diskret in einem separaten Behandlungszimmer durchgeführt. Die dafür ausgebildeten Apothekerinnen und Apotheker klären zuerst mit einem Fragebogen ab, ob es andere Gründe für die Symptome gibt. Die Patientinnen geben eine Urinprobe ab, die sofort untersucht wird. Falls es wegen der Entzündung bereits zu Blut im Urin gekommen ist und die Schmerzen sehr stark sind, empfehlen die Apotheken einen Arztbesuch, können aber in begründeten Fällen auch selber Antibiotika abgeben.

Wieso zum Test in die Apotheke?

• Diskret, unkompliziert, schnell: Sie benötigen keine Voranmeldung und haben sofort Klarheit.

• Bei Blasenentzündungen gilt: Je eher man Gewissheit hat, desto sanfter fällt die Behandlung aus. Vermeiden Sie, dass Antibiotika nötig ist, oder die Entzündung in die Harnröhre wandert.

• Apothekerinnen und Apotheker haben das pharmazeutische Fachwissen für Vorsorgemassnahmen und schnelle Hilfe.

Blasenentzündungs-Check: Ihr Zeitaufwand 10 – 15 Minuten