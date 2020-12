Brand im Berner Nordquartier – Bei einem Neubau hat das Dach gebrannt Der Brand im Berner Breitenrainquartier konnte rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. pd

Feuer im Dach: Auf einer Baustelle im Berner Nordquartier hat es am Dienstagabend gebrannt. zvg

Auf einer Baustelle an der Wylerringstrasse in Bern hat es am Dienstagabend gebrannt. Die Berufsfeuerwehr konnte das Feuer, das einen Teil des Daches erfasst hatte, rasch unter Kontrolle bringen, wie Schutz Rettung Bern am Mittwoch mitteilte. Die Ausbreitung des Brandes auf weitere Teile des Neubaus habe verhindert werden können. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war von Anwohnern um 21.30 Uhr alarmiert worden.

Zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr waren Angehörige der Brandcorpskompanie Bern-Ost aufgeboten worden. Im Einsatz standen ein Team der Sanitätspolizei und Mitarbeitende der Kantonspolizei. Die Polizei sperrte den Schadenplatz ab. Schadenursache und Schadenhöhe sind noch nicht bekannt.

Schutz und Rettung Bern schreibt, nicht korrekt parkierte Fahrzeuge hätten die Zufahrt für die Rettungskräfte erschwert.