Warum ist es für Menschen eigentlich so schwierig, exponentielles Wachstum zu begreifen? Die Pandemie dauerte lange (zu lange!), das Virus verbreitete sich während Monaten exponentiell, es tut es jetzt wieder in China, und trotzdem haben wir es bis heute nicht wirklich erfasst. Was heisst das jetzt? Dass eine Sache von einem Tag auf den anderen explodiert und dann noch einmal explodiert und noch einmal (und noch einmal!), scheint ein Vorgang zu sein, der uns nicht in den Kopf will.