Food-Schiffe auf Schweizer Seen – Bei diesen 6 Schiffsfahrten dreht sich fast alles ums Essen Von BBQ bis Dessert à discrétion: Auf den Schweizer Seen warten die unterschiedlichsten kulinarischen Ausflüge. Wir stellen sechs davon vor. Markus Fässler (Travelcontent)

Einmal im Monat sticht die MS St. Gallen mit Burgern und Bier in See. Foto: Schweizerische Bodensee-Schifffahrt AG

Brunch-Schiff auf dem Hallwilersee

Ein ausgiebiger Brunch am Sonntagmorgen mit Freunden oder der Familie ist im wahrsten Sinne des Wortes eine feine Sache. Wer sein Frühstück für einmal in einer anderen Umgebung geniessen will, ist auf dem Brunch-Schiff der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG richtig. Auf dem Schiff warten dann Brunch-Klassiker wie Schinken oder Salami, Rührei, Käse, verschiedene Brotsorten, Gipfeli und natürlich Kaffee und Tee. Eine stete Begleiterin ist dabei die Aussicht zu den wildgrünen Uferpassagen des Hallwilersees.