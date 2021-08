Unilaborgebäude an Murtenstrasse – Bei der Eröffnungsfeier protestiert der Rektor gegen Sparkurs Mit dem Neubau an der Murtenstrasse kann die Uni Bern ihre «notorische Platzknappheit» lindern. Doch der Rektor wünscht sich mehr Finanzautonomie für Ausbauten. Sophie Reinhardt

Der riesige Unineubau an der Murtenstrasse deckt nicht den ganzen Bedarf an Laborräumen. Foto: Barbara Héritier

Nach drei Jahren Bauzeit ist an der Berner Murtenstrasse am Dienstag ein neues Labor der Universität eröffnet worden. Es beherbergt rund 400 Arbeitsplätze des Instituts für Rechtsmedizin und des Departements für Biomedizinische Forschung. Die gesamte Realisierung des 145 Millionen Franken teuren Neubaus dauerte insgesamt siebzehn Jahre. Dies wegen des schwierigen Baugrunds, aber auch, weil das Referendum gegen das Projekt ergriffen wurde, da im Gebäude auch Anlagen für Tierversuche Platz finden.

Bis heute scheint die Universität das Thema Tierversuche als heikel einzustufen, und so wurde bei der Eröffnungsführung am Dienstag dieser Teil des Gebäudes denn auch nicht gezeigt oder angesprochen. Bis zu 17’000 Mäuse sollen in der Anlage gehalten werden können, hiess es bei der Planung des Projekts.