Sparpaket bei der Grossbank – Bei der CS sind 500 Jobs gefährdet Die Bank baut Stellen ab und schliesst 37 Filialen. Sie will so den Smartphone-Banken nacheifern. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Schrumpfkur in der Schweiz. Jorgos Brouzos

Die Credit Suisse spart: Die Filialen sind künftig weniger wichtig. Foto: Martin Ruetschi (Keystone)

Die Smartphone-Banken wie Revolut und Co. sind im Vergleich zu den Schweizer Grossbanken extrem klein und gewinnen dennoch rasant Kunden. Sie haben keine Geschäftsstellen, und die Kunden erledigen das meiste selbst. Die Credit Suisse nimmt sich nun diese Onlinebanken zum Vorbild und baut dafür Hunderte Stellen ab und schliesst 37 Filialen. Die Bank will so in der Schweiz ab 2022 Ausgaben im Umfang von 100 Millionen Franken jährlich sparen.

Wie viele Stellen werden bei der CS gestrichen?

Laut CS-Schweiz-Chef André Helfenstein könnten bis zu 500 Stellen wegfallen. Die Jobs werden vor allem in den unterstützenden Bereichen abgebaut. Bis Oktober hätten betroffene Mitarbeiter Klarheit, wie es mit ihnen weitergeht. Die Bank werde versuchen, möglichst viele Angestellte intern umzuplatzieren. Darüber hinaus bestehe ein Sozialplan. Der Bankenpersonalverband kritisiert den geplanten Abbau und fordert einen Kündigungsstopp bis Ende Jahr: «Die Entscheidung der CS, trotz ansprechender Halbjahreszahlen eine Restrukturierung mit Stellenabbau durchzuführen, lässt an der Solidarität gegenüber den Arbeitnehmenden zweifeln.»

Warum werden die Filialen geschlossen?

Das Filialnetz der CS soll um 37 Filialen auf 109 Geschäftsstellen zusammengestrichen werden. «Die Kunden gehen heute viel seltener in die Filialen als früher», so Helfenstein. Welche Filialen abgebaut werden, sei intern klar, wird aber noch nicht offengelegt. Besonders viele Filialen fallen bei der CS-Tochter Neue Aargauer Bank (NAB) weg. Die CS und die NAB hätten sich in den letzten Jahren stark angeglichen, die Tochterfirma soll daher mit der Grossbank zusammengeführt werden. Im Kanton Aargau fallen daher 18 von 30 Geschäftsstellen weg.

Steht die CS damit allein da?

Nein, auch bei anderen Banken hat die Zahl der Filialen in den letzten Jahren stark abgenommen, es sind Hunderte Geschäftsstellen weggefallen. Weil sie das grösste Netz haben, sind bei Kantonalbanken und Raiffeisenbanken in absoluten Zahlen am meisten geschlossen worden. Die Corona-Krise hat zudem dazu geführt, dass viele Bankkunden stärker auf das Onlinebanking setzen. Daher dürfte sich der Trend noch einmal beschleunigen.

Warum braucht die CS weniger Filialen?

«Heute spielt die Zahl der Filialen für die Grösse des Geschäfts keine Rolle mehr», so Helfenstein. Die CS will mit dem Sparprogramm nicht wachsen, sondern so zu ihren grössten Konkurrenten aufschliessen. Sie ist im Kleinkundengeschäft heute die Nummer drei in der Schweiz. Vor ihr liegen, je nach Region, die lokale Kantonalbank, die UBS oder die Raiffeisen. «Die Bank will wachsen und Marktanteile gewinnen», so Schweiz-Chef André Helfenstein. Weil die CS immer über weniger Filialen als die Konkurrenten verfügte, war ihr Geschäft in den Regionen kleiner.

Wie will die CS wachsen?

Die Bank hat in den letzten Monaten das digitale Produktangebot neu entwickelt. «Die Lösungen werden einfach sein», verspricht Helfenstein. Der Anfang wird ein neues Produkt sein, das auf einer Bezahlkarte und einem Konto basiert – also so wie bei den Smartphone-Banken. Der Preis soll sich an den günstigen Angeboten der Onlinekonkurrenten orientieren, also sehr günstig sein. Danach wird das Angebot auf die Geschäftsfelder Investieren und Hypotheken ausgebaut. Die Kunden sollen ihre Aufträge komplett online abwickeln können oder sich in den verbleibenden Geschäftsstellen beraten lassen können.