Die CDU am Wahltag in Deutschland – Bei der CDU ist die Gefühlslage «sehr mittel» Als die Prognosen kommen, herrscht bei der CDU erst Schockstarre. Aber dann erkennt Armin Laschet erstaunlich schnell sogar einen Regierungsauftrag in den Zahlen. Roman Deininger, Boris Herrmann und Robert Rossmann aus Berlin

Erhebt Anspruch aufs Kanzleramt: Armin Laschet, der Spitzenkandidat der CDU. Foto: Michael Kappeler (Keystone)

Auf diesen Moment haben sie monatelang gewartet, aber als dann die ersten Zahlen kommen, wissen sie trotzdem nicht, wie sie sich fühlen sollen. Im Konrad-Adenauer-Haus, der Parteizentrale der CDU, herrscht, ja was denn eigentlich? Ist es Schockstarre, Untergangsstimmung – oder ist da auch eine Spur Erleichterung nach einer Nahtoderfahrung? Zunächst wird allenfalls pflichtschuldig geklatscht wie nach einem durchwachsenen Theaterstück. Erst als auf dem grossen Bildschirm das schlechte Ergebnis für die Linken aufscheint, kommt so etwas wie Begeisterung auf. Als «sehr mittel» beschreibt einer aus dem CDU-Fraktionsvorstand die Gemütslage in der Partei.