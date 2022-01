11. Niederlage in Serie – Bei den Tigers geht es immer noch schlimmer Erst verlieren die Langnauer in Zug Torhüter Ivars Punnenovs, dann die Partie 2:8. Kleiner Lichtblick in der Misere: Alexandre Grenier kehrt zurück. Marco Oppliger

Am Boden: Die SCL Tigers stecken richtig tief in der sportlichen Misere. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Fällt das Konfitürebrot vom Teller, landet es mit der klebrigen Seite auf dem Boden. Das ist Murphy’s Law. Der amerikanische Ingenieur Edward A. Murphy Jr. kam einst zum Schluss: Alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Und genau das trifft auf die SCL Tigers zu. Egal, was sie in diesen Tagen anstellen, egal, wie viel Mühe sie sich dabei geben: Es endet im Desaster.