Adrien Rihs realisierte an der ArtStadt 2017 bereits eine Installation mit Post-it-Zetteln. Damals am Fenster – diesmal klebt er sie auf Spiegel.

Adrien Rihs, Sie sind Organisator von ArtStadt Bern, einem Kunstparcours, der seit 2012 alle zwei Jahre in verschiedenen Räumlichkeiten in der unteren Altstadt stattfand. Wie kommt es, dass Sie nun Künstlerinnen und Künstler in die französische Botschaft einladen?

Ich habe bei ArtStadt Bern schon länger französische Künstlerinnen und Künstler berücksichtigt, weshalb uns die französische Botschaft regelmässig unterstützt und zu Anlässen eingeladen hat. So kam ich auf die Idee, einen Event in der Residenz zu organisieren. Renaud Lallement, der Zuständige für Kulturfragen, hat mit Interesse und Offenheit auf meine Anfrage reagiert. Mit der Résidence de France haben wir einen Ausstellungsort gefunden, der mich vom Rahmen her an den Erlacherhof erinnert. Sie ist eine Villa mit Charme, die Ende des 19. Jahrhunderts im Renaissancestil erbaut wurde.