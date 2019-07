Bei den Lavaux-Winzern herrscht Katerstimmung

Seit letzter Woche herrscht in Vevey Ausnahmezustand. Zwischen 800'000 und einer Million Besucher werden am vierwöchigen Winzerfest Fête des Vignerons erwartet. Sie feiern den Wein und dessen Produzenten. Doch so ausgelassen die Stimmung der Besucher sein wird – die Winzer der Region sind nicht in Feierlaune. Die Atmosphäre ist angespannt, viele Weinproduzenten bangen um ihre Existenz.