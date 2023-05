Trotz Messesterben – Bei den Ausstellern an der BEA klingeln die Kassen Viele Publikumsmessen sind eingegangen. An der BEA dagegen freuen sich die Anbieter von Haushaltgeräten, Möbeln und Saunawelten über gute Geschäfte. Rahel Guggisberg

Gartenmöbel wie hier von Denova sind an der BEA beliebt, weil Kunden sie vor Ort testen können. Fotos: Raphael Moser

Einst beliebte Publikumsmessen wie die Muba in Basel oder das Comptoir in Lausanne gibt es nicht mehr. Rückläufige Besucherzahlen machen vielen Messeveranstaltern zu schaffen. Der allgemeine Tenor lautete: An einer Messe verkauft man nichts mehr. Viele Firmen setzen auf das Onlinemarketing statt auf die Präsenz vor Ort, denn ein Stand ist teuer. Zwischen 140 und 429 Franken bezahlen die Aussteller an der BEA pro Quadratmeter.

Doch auf dem Berner Expo-Gelände scheinen die Geschäfte vieler Aussteller gut zu laufen. Das zeigt eine Umfrage unter Standbetreibenden. Der Baselbieter Christian Schärer aus Pratteln kommt seit sieben Jahren nach Bern und ist spezialisiert auf Gartenmöbel. Er sagt: «Die BEA ist für uns die wichtigste Messe in der Schweiz.» Die Verkaufsumsätze seien erfreulich hoch und seit der Pandemie noch besser.

Wie erklärt er sich den Erfolg der Berner Messe? «Die BEA hat einen Volksfestcharakter und zieht riesige Massen von Menschen an. Es kommen Leute vom Land, Städter, Tierfreunde, Musikliebhaber und viele Familien.»

Testen und spontan kaufen

Zufrieden ist auch Sandro Di Giovanni, Geschäftsführer der Hunn Gartenmöbel AG. «Die BEA ist seit jeher eine wichtige Messe für uns.» Im Frühling suchten viele Kunden nach neuen Möbeln und Accessoires für ihre Gärten und Terrassen. Die BEA biete eine gute Plattform, um die Bekanntheit der Marke zu steigern.

Di Giovanni fällt immer wieder auf: «Die Besuchenden sind eventuell gar nicht gezielt auf der Suche nach neuem Gartenmobiliar. Sie haben aber die Möglichkeit, unser Sortiment vor Ort kennen zu lernen und zu testen.» Es komme zu vielen spontanen Einkäufen. Im Gegensatz dazu kauften Kunden im Laden oft gezielter und kämen mit konkreten Wünschen.

Roman Latscha von Fust sagt, viele wollten vom Messerabatt profitieren.

Sehr zufrieden ist Roman Latscha vom Elektronikhändler Fust: «Obwohl wir in der Berner Innenstadt zwei Läden haben, läuft der Verkauf an der BEA wie bereits im Vorjahr sehr gut.» Gekauft würden vor allem Waschmaschinen, Trockner, Küchenmaschinen, Kaffeemaschinen oder Bügeleisen. Die BEA biete eine gute Plattform, um sich zu präsentieren. Die Messe zieht laut Latscha andere Kunden an als die Innenstadt.

Das Publikum aus allen Schichten ist auch für Andres Wick von Laedrach Saunawelten aus Konolfingen entscheidend, um an die BEA zu kommen. «Unsere Kunden informieren sich hier über unsere Produkte und bestellen dann später.» So könne er die Bekanntheit seines Unternehmens stark steigern.

Es gibt aber auch Aussteller, die nicht zufrieden damit sind, wie die Geschäfte bislang gelaufen sind: Pascal Geiser von Whirlpool Aarwangen sagt, er wisse nicht, wie lange er noch an Messen präsent sein werde. Das Geschäft laufe derzeit harzig. Es kämen weniger Interessierte an den Stand als früher. Aber er bleibe positiv und hoffe, es werde besser. Oft sei das letzte BEA-Wochenende das beste.

Der Messerabatt

Ein Teil der Besucherinnen und Besucher kommt mit der festen Absicht an die Messe, beim Kauf einen Messerabatt herauszuholen. Die Gewährung von Preisabschlägen an Messen ist eine alte Gepflogenheit. Alle Verkäufer bestätigen, dass viele Kunden sich nach Messerabatten erkundigten. Dieser beträgt bei vielen Läden mindestens 10 Prozent. Zudem offerieren viele Anbieter spezielle Angebote.

Sandro Di Giovanni von Hunn Gartenmöbel sagt zum Beispiel, er biete Messeaktionen mit Rabatten von bis zu 30 Prozent, die nur während der Dauer der Messe erhältlich seien. Beliebt seien auch Ausstellungsstücke, die nach der BEA günstig abgegeben würden.

Pascal Geiser (rechts) von Whirlpool Aarwangen stellt fest, dass es bei ihm dieses Jahre weniger Kunden hat.

300'000 Interessierte in zehn Tagen

An der BEA sind über 800 Ausstellende vertreten. Diese haben die Möglichkeit, mit gegen 300’000 Besuchenden in Kontakt zu treten. Ist es angesichts des zunehmenden Internethandels für die BEA schwieriger geworden, Aussteller für Möbel, Haushaltsgeräte oder Whirlpools zu gewinnen?

Messeleiter Adrian Affolter verneint: «Wir haben sehr treue Ausstellende, die schon seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten bei uns vertreten sind.» Beispielsweise sind der Bäcker-Confiseur-Verband seit 67 Jahren und Möbel Ryter seit 60 Jahren an der BEA präsent. Affolter betont, dass es unter den Ausstellern auch Neuzugänge gebe: «Dieses Jahr haben wir Möbelaussteller dazugewonnen», sagt er.

Der Messeleiter ist von den Vorteilen der Messe gegenüber dem Internet überzeugt: «Viele Kunden sagen uns, dass sie die Produkte zuerst anfassen wollen, bevor sie diese kaufen.»

Auch im Vergleich zu einem Laden sieht er die Messe im Vorteil: «Es ist die geballte Konzentration von diversen Marken und Unternehmen auf einer überschaubaren Fläche, welche die Stärke einer Messe ausmacht.» Für den Messeleiter gibt es also keinen Anlass zur Befürchtung, dass die BEA dasselbe Schicksal erleiden wird wie die Muba und das Comptoir.

Rahel Guggisberg arbeitet bei der Wirtschaftsredaktion vom Bund und der «Berner Zeitung BZ». Ausgebildet als Lehrerin und Juristin, hat sie 2008 den Sprung in den Journalismus gemacht. Sie ist Dozentin für Wirtschaftsrecht an der Fernfachhochschule FFHS. Mehr Infos

