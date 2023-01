In 35 Meter tiefes Betonrohr gestürzt – Behörden erklären verunfallten Buben in Vietnam für tot Nach 100 Stunden Einsatz der Rettungskräfte herrscht traurige Gewissheit. Der 10-jährige Nam, der in ein 35 Meter tiefes Rohr fiel, ist verstorben.

Mehrere Tage nach dem Sturz eines zehnjährigen Jungen in ein 35 Meter tiefes Betonrohr in Vietnam haben Behörden ihn für tot erklärt. Der Junge sei gestorben, sagte Doan Tan Buu, der stellvertretende Regierungschef der südvietnamesischen Provinz Dong Thap, am Mittwochabend (Ortszeit) vor Reportern, nach 100 Stunden dauernden Rettungsversuchen. Man wolle nun so schnell wie möglich seine Leiche bergen, fügte er hinzu.

Demnach waren ein Team aus Ärzten, Gerichtsmedizinern und örtlichen Behörden zum Schluss gekommen, dass der Junge aufgrund verschiedener Faktoren ums Leben gekommen sei. Dazu gehörten neben dem Ort des Unfalls auch die Tiefe des Rohrs, die Dauer der Bergungsarbeiten sowie mögliche Verletzungen, die er erlitten habe. Noch am Mittwochvormittag waren die Versuche weitergegangen. Eine zuvor in das Rohr herabgelassene Kamera hatte kein Lebenszeichen des Kindes gezeigt.

Der kleine Nam war am Samstag auf dem Gelände einer Baustelle für eine neue Brücke in das äusserst schmale Rohr gestürzt. Von den Behörden hiess es, niemand habe gedacht, dass ein Zehnjähriger so tief in der Röhre eingeschlossen werden könnte. An den Bergungsarbeiten beteiligte sich auch das Militär. Mit Spezialgerät versuchten die Retter weiter, die Erde um das Rohr aufzulockern, um es mit einem Kran hochziehen zu können.

