Neue Studie zur KI – Beherrscht die künstliche Intelligenz Analogien? Der Chat-GPT zugrunde liegende Algorithmus ist in der Lage, Analogieschlüsse zu ziehen, behaupten Forschende – das hatte man bislang nur Menschen zugetraut. Christian J. Meier

Künstliche gegen menschliche Intelligenz: Die KI kann immer mehr von dem, was man bislang nur vom Menschen erwartet hatte. Foto: Alamy Stock Photo

Ein Talent des Menschen, das vielen seiner Erfindungen zugrunde liegt, ist das Denken in Analogien. Menschen übertragen Dinge, die sie in einem anderen Kontext gelernt haben, auf eine neue Situation. So kann man etwa ein Rad zum Transport von Lasten verwenden, aber auch als Töpferscheibe, um Gefässe herzustellen.