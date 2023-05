Kolumne Krogerus & Tschäppeler – «Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest»? Bitte nicht! Warum Sie mit der «Goldenen Regel» brechen sollten. Mikael Krogerus Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

«Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest.» Dieser, als «Goldene Regel» bekannte Satz, ist ein ethisches Prinzip, das sich in solcher oder so ähnlicher Form seit Jahrtausenden in Kulturen und Religionen auf der ganzen Welt finden lässt.