Grosse Feier in Wengen – Begeisterter Empfang für den Olympiasieger Am späten Sonntagnachmittag wurde Skicross-Olympiasieger Ryan Regez mit einem Volksfest in seinem Heimatdorf Wengen empfangen. Hans Peter Roth UPDATE FOLGT

Skicross-Olympiasieger Ryan Regez wird in Wengen empfangen. Foto: Hans Peter Roth

Ein Dorf im Freudentaumel: Lautstark und überschwänglich ist Ryan Regez in seinem Heimatdorf Wengen empfangen worden. Der Skicross-Olympiasieger, der am Samstag überraschend schon im Viertelfinal der Schweizer Skicross-Meisterschaften in Hoch Ybrig ausschied, ist wieder daheim im Oberland. Der Einheimische wird in Wengen frenetisch gefeiert für sein historisches Skicross-Olympiagold, das er vor seinem Landsmann Alex Fiva in Peking gewann.