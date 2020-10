Prozess wegen Terrorpropaganda – Bedingte Gefängnisstrafen für die Spitze des Islamrats gefordert In der Neuauflage des Prozesses gegen Qaasim Illi und Nicolas Blancho, hat die Bundesanwaltschaft bedingte Gefängnisstrafen von 24 und 20 Monaten gefordert. Kurt Pelda

Ihnen wird verbotene Propaganda für die Terrormiliz al-Qaida vorgeworfen: Abdel Azziz Qaasim Illi (links) und Nicolas Blancho am 6. Oktober 2020 vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Foto: Francesca Agosta (Keystone)

Kein einziges Transparent, keine Plakate: Anders als beim ersten Prozess gegen die Führungsspitze des Islamischen Zentralrats Schweiz (IZRS) im Mai vor zwei Jahren verzichtete das Zentralorgan der schweizerischen Salafisten vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona auf eine Demonstration gegen die in ihren Augen islamophobe Justiz. Einzig auf den weissen Gesichtsmasken der Unterstützer des Zentralrats stand unter anderem das Wort «Gesinnungsjustiz». Und einen der anwesenden Journalisten beschimpfte ein IZRS-Anhänger mit «Du bist die grösste Hurensau der Schweiz».

Die Neuauflage des Prozesses wegen Terrorpropaganda wurde nötig, nachdem das Bundesgericht die Freisprüche von IZRS-Präsident Nicolas Blancho und des Kommunikationsverantwortlichen Qaasim Illi im Februar 2020 aufgehoben hatte. Die 20 Monate Gefängnis bedingt für den ursprünglichen Hauptangeklagten, «Kulturproduzent» Naim Cherni, bestätigte das Bundesgericht dagegen. Es ging um zwei von Cherni produzierte und vom Islamrat verbreitete Videos, die zum gewaltsamen Jihad aufriefen und den syrischen Ableger von al-Qaida verherrlichten. Das Bundesgericht wertete dies als Unterstützung einer verbotenen Terrororganisation.

Wie er mit einem 20-Prozent-Pensum zehn Kinder ernährt, verschweigt er.

Blancho und Illi warf der Ankläger in Bellinzona nun erneut vor, Terrorpropaganda für al-Qaida betrieben zu haben, weil sie die zwei Videos abgesegnet, veröffentlicht und beworben hätten. Diese Vorwürfe hatte das Bundesstrafgericht im ersten Prozess nicht gelten lassen, weil die Bundesanwaltschaft die entsprechenden Anklagepunkte gegen Cherni nicht im Detail auch in der Anklageschrift gegen Blancho und Illi wiederholt habe. Das Bundesgericht bezeichnete diese Haltung hingegen als «übertriebenen Formalismus». Die Beschuldigten hätten sehr wohl gewusst, was ihnen vorgeworfen werde.

Hinter Gesichtsmasken versteckt, verweigerten die beiden Angeklagten jegliche Aussage. Selbst auf die Frage der vorsitzenden Richterin, wie er denn mit einem 20-Prozent-Pensum als IT-Techniker des IZRS seine insgesamt zehn Kinder ernähre, sagte Illi nichts. Der Richterin blieb nichts anderes übrig, als mit den Worten «schüttelt den Kopf» oder «schweigt» zur nächsten Frage überzugehen. Blancho, der vier Kinder hat, wollte ebenfalls nicht sagen, wie er diese ernähre und warum er 2018 wegen Vernachlässigung seiner Unterhaltspflichten verurteilt wurde.

Sie zeigten keine Reue

Gemäss dem Plädoyer des Staatsanwalts verherrlichten die beiden inkriminierten IZRS-Videos den saudischen Al-Qaida-Terroristen Abdullah al-Muhaysini, den Cherni in Syrien interviewt hatte. Muhaysini forderte in den Aufnahmen die Jugend im Westen auf, für den bewaffneten Jihad nach Syrien zu kommen und sich nicht dem Islamischen Staat (IS) anzuschliessen, sondern anderen, mit dem IS verfeindeten Gruppen. Wenn Cherni rechtskräftig wegen Terrorpropaganda verurteilt wurde, dann seien auch Blancho und Illi schuldig zu sprechen, weil sie geholfen hätten, die Propagandavideos zu verbreiten und zu bewerben, erklärte der Staatsanwalt. Sie hätten damit gegen das Verbot von al-Qaida verstossen.

Wie unverfroren der IZRS handelte, beleuchtet nach Ansicht des Anklägers auch die Tatsache, dass der Islamrat das Video «Die wahrhafte Morgendämmerung» erneut im Internet aufgeschaltet habe. Bei solchen Ausführungen blickte Illi jeweils gelangweilt nach oben oder verdrehte die Augen. Zum Verhalten nach der ursprünglichen Tat, fuhr der Ankläger fort, habe auch eine Medienkampagne gegen die Justiz gehört. Das sollte sich straferhöhend auswirken. Die beiden Angeklagten hätten auch keinerlei Reue gezeigt. Die Bundesanwaltschaft forderte deshalb bedingte Gefängnisstrafen von 24 Monaten für Illi und 20 Monaten für Blancho, mit einer Probezeit von jeweils fünf Jahren.