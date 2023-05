«Apropos» – der tägliche Podcast – Bedeutet die ukrainische Offensive eine Trendwende im Krieg? Russland feierte gestern den «Tag des Sieges». Doch statt Siege zu vermelden, bereiten sich russische Truppen auf eine Gegenoffensive der Ukraine vor. Hat diese bereits begonnen? Mirja Gabathuler als Host Zita Affentranger als Gast Laura Bachmann als Produzentin

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

In seiner Rede zum 9. Mai, dem «Tag des Sieges», warf Wladimir Putin dem Westen vor, den Krieg angezettelt zu haben. Eigentlich steht dieser Tag im Zeichen des Gedenkens an den Sieg der Sowjetunion über Deutschland. Seit dem Angriff auf die Ukraine dient die Parade in Moskau vor allem der Kriegspropaganda. Putin hatte seinen grossen Auftritt – doch ein Sieg der russischen Truppen scheint gerade weit weg. Viel eher deutet alles auf einen langen Krieg hin.



Statt mit einer eigenen Frühjahrsoffensive neue Gebiete zu erobern, müssen die russischen Truppen bald eine Gegenoffensive der ukrainischen Armee abwehren. Ist das eine Trendwende in diesem Krieg? Darüber spricht Zita Affentranger, Osteuropa-Expertin im Auslandressort des «Tages-Anzeigers», in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.



«Apropos» – der tägliche Podcast Politisch, persönlich, nah: «Apropos», der tägliche Podcast des «Tages-Anzeiger» und der Redaktion Tamedia, beleuchtet Themen und Hintergründe, die bewegen. Sie können «Apropos» kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts hören und abonnieren.

Fehler gefunden?Jetzt melden.