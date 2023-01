Katharina von Schnurbein spricht über den grassierenden Judenhass in Europa. Sie wählt dabei drastische und kritische Worte, wie man sie von Funktionären selten hört.

«Beängstigend, aber Realität»: Juden fürchten in Europa um ihre Sicherheit

Alltägliche antisemitische Schmierereien – hier auf einer Brücke in Birsfelden (BL).

Katharina von Schnurbein, droht uns ein Europa ohne Juden?

Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Wir wissen aber, dass Jüdinnen und Juden immer wieder darüber nachdenken, Europa zu verlassen. 2018 führte die «EU-Grundrechte-Agentur» in zwölf Ländern der EU eine Umfrage unter der jüdischen Bevölkerung durch. Diese ergab, dass vier von zehn Befragten im Jahr zuvor über Emigration nachgedacht hatten. Das ist alarmierend. Das Ziel unserer Strategie ist, dass Juden für sich und ihre Kinder eine Zukunft in Europa sehen.