Kontrollschild im Internet – «BE 9» ist für 229’000 Franken zu haben Ein privater Inserent versucht, im Internet ein rares Nummernschild zu verkaufen. Gelingt es ihm, muss er einiges dem Kanton abgeben.

Kontrollschilder mit tiefen Nummern sind so eine Sache. Ist eines zu haben, werden sie auch in Bern immer wieder für beachtliche Summen gekauft. So ging beispielsweise das Kontrollschild mit der Nummer «BE 5» im Jahr 2018 für 151’000 Franken weg. Das Schild mit der Schnapszahl «BE 11» brachte immerhin noch 50’000 Franken ein.

Üblicherweise werden Nummernschilder vom Kanton versteigert oder verkauft. Letztes Jahr nahm dieser so insgesamt 1,7 Millionen Franken ein, wie Michael Wattendorff vom Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt auf Anfrage sagt.

Es gibt nur neun einstellige Kontrollschilder im Kanton Bern. Und eines davon, «BE 9», ist offenbar in Privatbesitz: Ein Berner bietet es nämlich auf der Plattform tutti.ch zum Verkauf an. Für satte 229’000 Franken.

Gegenüber «20 Minuten» gab Inserent Gaël Kratochvil an, das Kontrollschild gehöre seinem Schwiegervater, der einst ein kleines Taxiunternehmen geführt habe. Ein- bis dreistellige Nummern wurden im Kanton Bern ursprünglich für Fahrzeuge des beruflichen Personentransports vorgesehen. Mit der Nummer «BE 1» fährt übrigens ein Tesla von Nova Taxi durch die Strassen von Bern.

Sie können aber beim Kanton ausgelöst werden. Im Fall von «BE 9» müsste der Verkäufer 74’000 Franken an den Kanton Bern abgehen. Blieben ihm aber immer noch 155’000 Franken.

