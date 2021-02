Teures Kontrollschild – BE 11 für 50’000 Franken verkauft Der Kanton Bern hat eine seiner begehrtesten Autonummern versteigert. Das Beispiel zeigt, wie lukrativ der Handel mit Nummernschildern ist. Mathias Streit

Das Schild BE 11 hat einen neuen Besitzer gefunden. Foto: zvg

Viel Geld für zwei kleine Stück Blech: Für 50’000 Franken wurde am Sonntag um 23 Uhr das Kontrollschild BE 11 online versteigert. Es ist damit eines der teuersten BE-Nummernschilder aller Zeiten. Der Rekord aus dem Jahr 2018 wurde aber nicht geknackt. Die Auktion zeigt, wie lukrativ der Verkauf von Autoschildern für viele Kantone ist.

Das Versteigern von Nummernschildern hat in Bern Tradition: Seit 2007 bietet das kantonale Strassenverkehrsamt in wöchentlichen Onlineauktionen seine begehrtesten Schilder zum Verkauf an. Dabei handelt es sich meist um Kontrollschilder mit tiefen Nummern oder Schnapszahlen. Pro Jahr werden so mehrere Hundert Schilder versteigert. Für das kantonale Strassenverkehrsamt sind die Auktionen eine lukrative Einnahmequelle: Pro Jahr generieren sie rund 1,5 Millionen Franken.