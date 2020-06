Wahlen Stadt Bern – BDP will mit Claudio Righetti in die Stadtregierung Damit ist auch die Mitte-Liste für die Wahlen im Herbst komplett. Righetti will nicht nur in den Gemeinderat, sondern greift auch den Sitz des Stapi an. Carole Güggi

Der PR-Mann wurde von der Partei einstimmig nominiert. Adrian Moser

Nun ist klar: Die BDP will mit Claudio Righetti in die Stadtregierung. Die Partei hat den PR-Mann einstimmig nominiert. Er kandidiert nicht nur für den Gemeinderat, sondern will auch Stadtpräsident werden.

Righetti gilt als geschickter Networker, der während Jahren an seinen Anlässen im Chalet Muri vom Bond-Girl Ursula Andress über Angehörige des europäischen Adels bis zu Wirtschaftsgrössen alle um sich versammelte und Dauergast auf den People-Seiten der Gratiswochenzeitung Berner Bär ist.

Listen komplett

Damit sind die Listenplätze für die Gemeinderatswahlen bekannt. Auf der Mitte-Liste, dem Zusammenschluss der Parteien CVP, GLP, BDP und EVP, bleibt der bisherige Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) Spitzenkandidat. Die GLP schickt Stadträtin Marianne Schild ins Rennen.

Der Mitte-Allianz steht das dominierende Rot-Grün-Mitte Bündnis (RGM) gegenüber.

Die dritte Liste bilden die Bürgerlichen. Anders als bei den vergangenen Wahlen 2016 haben sich SVP und FDP auf eine gemeinsame Liste geeinigt. Dies, nachdem die GLP ablehnte, mit den beiden Parteien zusammen zu schliessen.

Update folgt…