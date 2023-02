Skandal an Bieler Berufsschule – BBZ-Mitarbeitende sind trotz Aufdeckung ernüchtert Mitarbeitende des Bieler Berufsbildungszentrums fühlen sich durch die aufgedeckten Missstände bestätigt. Dass es nun schnell besser wird, bezweifeln sie jedoch. Carmen Stalder (BT)

Ob sich das angeschlagene BBZ auf dem Weg der Genesung befindet, erscheint fraglich – und wird von mehreren Personen verneint. Foto: Matthias Käser (BT)

In einem aufsehenerregenden Bericht hat die Berner Finanzkontrolle am Donnerstag dargelegt, was im Berufsbildungszentrum Biel (BBZ) alles schiefgelaufen ist. Und das ist einiges: unter anderem ein fragwürdiger Anstellungsprozess, eine unzulässige Abgangsentschädigung für die ehemalige Direktorin, Einschüchterungsversuche seitens des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes (MBA) und Vetternwirtschaft in der Informatik.