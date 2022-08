Wasserbecken und Spiellandschaft – Baustart für den Stadtteilpark Holligen Am 22. August beginnen die Bauarbeiten für den Stadtteilpark Holligen. Gearbeitet wird in zwei Phasen. Ende 2023 soll der Park fertig sein.

So wird die Fläche in den nächsten Monaten bebaut. Plan: Stadt Bern

Am 22. August starten die Bauarbeiten am Stadtteilpark Holligen. Dazu gehören zum Beispiel die Realisierung eines Wasserbeckens und einer naturnahen Spiellandschaft. Die Arbeiten sollen Ende 2023 abgeschlossen sein.

Bis im Frühjahr 2023 wird der östliche Parkteil im Bereich des heutigen Loryspielplatzes umgestaltet. Dort entsteht ein Spiel- und Sportbereich mit einem Allwetterplatz und einer WC-Anlage. Während im Parkteil Ost gebaut wird, kann der westliche Teil weiterhin genutzt werden.

In einer zweiten Phase wird dann der Parkteil West gestaltet. Dort starten die Arbeiten voraussichtlich im Frühjahr 2023 und dauern bis zum Winter 2023. In dieser Zeit kann der bereits fertiggestellte östliche Parkteil genutzt werden, so die Mitteilung weiter.

Lange Vorbereitungszeit

Vor zehn Jahren hatten sich Vertreterinnen und Vertreter aus dem Holligen-Quartier zusammengesetzt, um mit der Stadt Bern in einem Mitwirkungsverfahren den Stadtteilpark Holligen zu entwickeln.

Das dabei entstandene Konzept hält fest: Der Park soll zum Erholungsraum für alle werden – inkludierend und barrierefrei. Er soll Jung und Alt Spiel, Sport und Begegnung ermöglichen. Darüber hinaus soll sich der Park weiterentwickeln und sich als sogenannt «lernender Park» den Bedürfnissen der Quartierbevölkerung anpassen können.

Auf die Konzeptidee folgten 2018 ein Projektwettbewerb und 2019 der aktuelle «Vorpark», in dem während zwei Jahren praktische Nutzungserfahrungen gesammelt werden konnten.

PD/flo

