Weil Mitholz evakuiert werden soll – Bauexperte wirft VBS «verfluchte Arroganz» vor Explosives Intermezzo im Fall Mitholz: Ein Baufachmann spricht sich vehement gegen die Räumung des ehemaligen Sprengstofflagers aus – und legt sich dabei mit dem Verteidigungsdepartement an. Martin Erdmann

Ein blasser Hoffnungsschimmer für Mitholz: Bauexperte Heinz Hieke will dem Dorf eine neue Methode schmackhaft machen, dank der es keine Evakuation mehr braucht. Foto: Michele Limina

Heinz Hieke will zuerst etwas zu seiner Person klarstellen. «Ich bin kein Fantast, der in einem Elfenbeinturm lebt.» Genauso wenig sei er ein linker Militärgegner. Und dennoch redet er die nächsten 30 Minuten das Verteidigungsdepartement (VBS) schlecht. Grund: Dieses will das ehemalige Munitionslager in Mitholz räumen lassen. Tonnenweise verschüttete, aber noch scharfe Sprengkörper sollen entsorgt werden. Die Bevölkerung müsste für mehrere Jahre wegziehen. Die Räumung soll insgesamt 20 Jahre dauern. Es sind mit Kosten von bis zu 900 Millionen Franken zu rechnen.