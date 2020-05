Missbrauch von Medikamenten – Bauern kauften Antibiotika auf dem Schwarzmarkt ein 200 Landwirte, darunter auch Lokalpolitiker, bestückten ihre Stallapotheke mit billigen Schmuggelmedikamenten aus Frankreich. Martin Stoll

Nur unter strikten Auflagen erlaubt: Tierarzt spritzt einer Kuh Antibiotika. Foto: Keystone

Der Veterinär fuhr mit seinem geräumigen Geländewagen während Jahren durchs Greyerzerland, in die Dörfern der Waadtländer Haute-Broye, die Gemeinden der Walliser Rhone-Ebene. Ab und zu steuerte er Bauernhöfe auch in der Deutschschweiz an, in den Kantonen Bern, Aargau und der Innerschweiz.