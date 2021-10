Unfall in Belp – Bauarbeiter von Auto erfasst und verletzt In Belp ist ein Mann auf der Hunzikenbrücke von einem Auto erfasst und verletzt worden. Er musste ins Spital gebracht werden. Es kam zu Rückstau auf die Autobahn A6.

Ein Bauarbeiter ist beim Überqueren einer Strasse in Belp von einem Auto angefahren und verletzt worden. Er wurde nach dem Unfall am Freitagnachmittag auf der Hunzikenbrücke in einer Ambulanz in ein Spital gebracht.

Der Mann habe auf einer temporären Baustelle gearbeitet und die Strasse überquert, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Gleichzeitig fuhr kurz nach 14.40 Uhr eine Autolenkerin heran. Der Bauarbeiter wurde vom Wagen erfasst und zu Boden geschleudert.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Nach dem Unfall wurde der Verkehr über die Brücke während einer Stunde wechselseitig geführt. Es kam zu einem Rückstau bis nach Belp. Auch der Verkehr auf der Autobahnausfahrt der A6 aus Richtung Bern wurde beeinträchtigt.

sda/tag

