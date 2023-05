Widerstand gegen Neubau – Baspo ändert Baupläne in Magglingen Das Bundesamt für Sport versetzt den Standort des Neubaus für den Armee-Spitzensport in Magglingen näher zum Waldrand. Hannah Frei (BT)

An diesem Standort wäre das Gebäude geplant gewesen. Nun wird sich sowohl der Standort als auch die Höhe des Gebäudes ändern. Foto: zvg/hochhausmagglingen.ch

Die falsche Architektur am falschen Ort – das waren die Worte der Projektgegnerinnen und Projektgegner, die Anfang Jahr die Petition «Hochhaus Magglingen Nein» eingereicht haben. Rund 700 Unterschriften kamen dafür zusammen. Der geplante Neubau des Bundesamts für Sport (Baspo) an der Alpenstrasse auf der Wiese oberhalb der Seilbahnstation würde das Ortsbild zerstören, so die Befürchtung.