Trotz Anstieg der Corona-Fälle – Baselland führt noch keine Maskenpflicht in Läden ein Falls die Fallzahlen weiter steigen, würden zunächst weitere Einschränkungen in Clubs, Bars, Diskotheken wie auch bei öffentlichen Veranstaltungen getroffen. Katrin Hauser

Im Gegensatz zu Basel-Stadt muss man im Baselbiet bis auf weiteres keine Maske beim täglichen Einkauf tragen. (Symbolbild) Foto: Marcel Bieri

Trotz steigender Corona-Neuinfektionen in den letzten paar Tagen führt die Baselbieter Regierung vorerst keine Maskenpflicht in den Läden ein. «Wir haben nur ein oder zwei Fälle, die sich mutmasslich beim Einkaufen angesteckt haben», sagt der zuständige Regierungsrat Thomas Weber. Es zeige sich im Contact Tracing, dass die Ansteckungen hauptsächlich im privaten Umfeld (Feiern, Partys, Anlässe) sowie im Arbeitsalltag erfolgen würden.

Die Maskenpflicht ist nicht die erste Priorität der Baselbieter Gesundheitsdirektion. In einem ersten Schritt, so wird an der Pressekonferenz vom Mittwoch mitgeteilt, würde man zu weiteren Einschränkungen in Clubs, Bars, Diskotheken greifen, bei öffentlichen Veranstaltungen nur noch 50 Personen pro Sektor zulassen und an privaten Feiern noch 30. In einem zweiten Schritt könnte eine generelle Maskenpflicht in «öffentlich zugänglichen Innenräumen sowie an den Wartezonen des öffentlichen Verkehrs» erfolgen. Auch würde man den Betrieben im Kanton an dieser Stelle das Homeoffice wieder empfehlen.

Man arbeite derzeit an einer «weiteren Allgemeinverfügung, die «innert Stunden in Kraft gesetzt werden kann», sagt Regierungsrat Weber. Falls die 14-Tagesinzidenz mehrere Tage über 60 liege und die Hospitalisierungszahlen inklusive der Intensivpflegebetten deutlich ansteigen würden, dann treten die oben beschriebenen Massnahmen in Kraft. Am Mittwoch wurden 28 Neuinfektionen vermeldet, womit die Inzidenz zur Zeit bei 74 liegt.

«Ich halte wenig von Symbolpolitik. Den Leuten fällt schon auf, dass Corona noch da ist»

Vorerst bleibt im Baselbiet somit alles beim alten – beziehungsweise bei den Regeln, die seit 1. Oktober gelten. Auf die Frage, ob eine Maske denn nicht einen gewissen symbolischen Charakter habe und den Menschen bewusst mache, dass das Virus immer noch da sei, antwortet Weber: «Ich halte wenig von Symbolpolitik. Machen Sie eine Internetseite auf, hören Sie Radio; ich denke, den Leuten fällt schon auf, dass Corona noch da ist.»

Webers Amtskollege in Basel-Stadt, Lukas Engelberger, glaubt an den symbolischen Effekt der Maske. Er ist überzeugt, dass die Tragepflicht hilft, das Virus einzudämmen. Ob denn die Kollegen in der Stadt falsch liegen würden? «Das sicher nicht», antwortet Weber. «Wo man eine hohe Dichte an Besucherströmen hat, sind die Menschen nahe beieinander.» Daher würden gewisse Massnahmen wie eben eine Maskenpflicht in Basel-Stadt zu diesem Zeitpunkt mehr Sinn machen als in Baselland. Mit einem Schmunzeln fügt er hinzu: «Wenn man an der Kantonsgrenze wohnt, ist es natürlich einfacher, wenn in beiden Kantonen die gleichen Regeln gelten. Aber Staatsbürger zu sein, ist nicht immer ganz einfach.»

Update folgt…