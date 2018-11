Radioaktiver Behälter bei UBS entdeckt

Bei der UBS in Basel wurde ein radioaktiver Behälter im Keller entdeckt. Die Basler Feuerwehr war am Donnerstag mit der Chemiewehr vor Ort und schickt Männer mit Schutzanzügen in das Gebäude. Auch Kollegen der Industriefeuerwehr beider Basel waren im Einsatz. Sie haben Analyse-Equipment zum Bestimmen von Substanzen hineingetragen.

Die Herkunft des radioaktiven Behälters ist gemäss Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) unbekannt. Bei der strahlenden Substanz handle es sich um Uran-Thorium. Die Substanz sei schwach strahlend und daher keine Gefahr, teilte das JSD mit. Das Material strahle rund 30 Zentimeter weit, hiess es. Ein terroristischer Hintergrund bestehe nicht.

Die Herkunft des Behälters ist unbekannt. Das Gefäss, über dessen Art die Staatsanwaltschaft keine Angaben machte, sei gegen 11 Uhr im Keller der Bank von Angestellten entdeckt worden. Sie hätten dann das planmässige Sicherheitsprozedere ausgelöst, im Zuge dessen dann die Strahlung festgestellt worden sei.

Die Schalterhallte der Bank war während des Einsatzes stets offen.

(update folgt)

Feuerwehrleute montieren Schutzanzüge vor der UBS.

(se/hws/amu)