Pajtim Kasami stand nach vier Minuten im Abseits und das Eigentor von Boris Cespedes wurde deshalb aberkannt. So musste der Basler Neuzugang danach zuschauen wie Grejohn Kyei und Servette ihrerseits dem Führungstreffer immer näher kamen. Jedoch scheiterten die Genfer am starken Heinz Lindner und am eigenen Unvermögen.

KEYSTONE/Georgios Kefalas