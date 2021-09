Nach Absprung in der Nordwand – Basejumper am Eiger tödlich verunglückt Ein Sprung an der Eigernordwand endete am Sonntag für einen 32-jährigen Basejumper fatal: Der Mann stürzte kurz nach dem Start ab und verletzte sich tödlich.

Der Absprung aus der Eigernordwand endete für einen 32-jährigen US-Amerikaner tödlich. Foto: Peter Schneider, Keystone (Symbolbild)

Der 32-jährige US-Amerikaner geriet am Sonntagnachmittag kurz nach dem Absprung aus der Eigernordwand in Schwierigkeiten und stürzte ab. Er konnte nur noch tot geborgen werden, wie die regionale Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Wieso der Mann in Schwierigkeiten geriet, ist laut den Behörden noch unklar, wieso der Mann in Schwierigkeiten geriet. Er startete von der Absprungstelle «Magic Mushroom» und prallte im Gebiet «Im glatten Wang» unterhalb des Eiger-Trails auf den Boden. Drittpersonen alarmierten die Rettungskräfte. Die Berner Kantonspolizei untersucht den genauen Unfallhergang.

SDA

