Credit-Suisse-Debakel – Banken-PUK wird immer wahrscheinlicher Die Ereignisse rund um die CS sollen eingehend untersucht werden, und zwar von einer PUK. Die Stimmen dafür mehren sich. Doch der Entscheid fällt erst im Sommer. Charlotte Walser

Der damalige SP-Nationalrat und spätere Bundesrat Moritz Leuenberger (in der Mitte) präsentiert 1989 die Ergebnisse der PUK zum Fichenskandal. Foto: Keystone

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth war der Erste, der die Forderung laut aussprach – unmittelbar nach der Medienkonferenz, an der Finanzministerin Karin Keller-Sutter die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS mit Bundesgarantien bekannt gab: Eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) müsse das Debakel untersuchen, forderte Wermuth.

Dass es dazu kommt, wird immer wahrscheinlicher. Bürgerliche Politiker hatten sich zunächst noch vorsichtig geäussert. Vielleicht reiche eine Untersuchung durch die Geschäftsprüfungskommissionen des Parlaments (GPK), sagten FDP- und Mitte-Vertreter. Doch am Freitag hat nun auch die GPK des Nationalrats mitgeteilt, sie befürworte grundsätzlich die Einsetzung einer PUK. Das dürfte die Chancen erhöhen.

Damit das Parlament eine bessere Grundlage für den Entscheid hat, will die GPK Vorarbeiten leisten. Bis Mitte Mai will sie die zentralen Akteure auf Bundesebene anhören – namentlich die ehemaligen und früheren Vorsteherinnen und Vorsteher des Finanz- und des Justizdepartements sowie den Bundespräsidenten und die Verantwortlichen der Finanzmarktaufsicht und der Nationalbank.

Im Vordergrund steht für die GPK die Frage, wie der Bundesrat das geltende Recht umgesetzt hat, wie die CS beaufsichtigt wurde, ob und wie alternative Handlungsoptionen geprüft wurden und ob die Anwendung des Notrechts zweckmässig war.

Parlament entscheidet letztendlich über Einsetzung

Zu Wochenbeginn hatte das Büro des Nationalrats beschlossen, eine PUK zu beantragen – und zwar einstimmig. Zum Büro des Nationalrats gehören Nationalratspräsident Martin Candinas (Mitte) sowie die Vizepräsidenten Eric Nussbaumer (SP) und Maja Riniker (FDP). Hinzu kommen die vier Stimmenzähler und die Präsidentinnen und Präsidenten aller Fraktionen.

Als Nächstes entscheidet das Büro des Ständerats über den Antrag. Allerdings nicht sofort: Das Ständeratsbüro teilte am Freitag mit, es entscheide erst nach Anhörung der GPK und des Bundesrats, ob es eine PUK befürworte – nach der Sitzung der Geschäftsprüfungskommissionen vom 15. und 16. Mai.

Stimmt das Ständeratsbüro zu, kann das Nationalratsbüro den Auftrag für die PUK formulieren. Über die Einsetzung entscheidet am Ende aber das Parlament, voraussichtlich in der Sommersession. Finanzministerin Karin Keller-Sutter hatte sich am vergangenen Wochenende in Interviews für eine Aufarbeitung, aber gegen die Einsetzung einer PUK ausgesprochen.

Forderungen nach einer PUK gab es in den vergangenen Jahren immer wieder, zum Beispiel zur Pandemiebewältigung oder zu Crypto. Eine Mehrheit fand sich im Parlament allerdings nie. Die letzte PUK betraf die Pensionskasse des Bundes; der Schlussbericht wurde 1996 veröffentlicht. Aufsehen erregte die PUK zum Fichenskandal in den 1980er-Jahren. Der spätere Bundesrat Moritz Leuenberger leitete sie.

Charlotte Walser gehört seit 2021 zum Bundeshausteam der Redaktion Tamedia. Die promovierte Philosophin arbeitet seit 1995 als Journalistin. Mehr Infos

