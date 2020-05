Raue Sitten in Berner Rockerszene – Banditen, Höllenengel und andere böse Buben Rivalität und Schweigegebot, lockere Fäuste und ein Schuss in die Brust: Gerichtsurteile ermöglichen einen seltenen Einblick in das Berner Rockermilieu. Matthias Streit

Mitglieder des Bandidos-Motorradclubs provozierten einen Streit zwischen Rockern. Foto: Keystone

Eigentlich pflegen sie ja ein friedliches Nebeneinander – eigentlich. Vor einem Jahr aber eskalierte es plötzlich: In Belp gingen rund dreissig Rocker mit Messern, Eisenstangen und gar Schusswaffen aufeinander los. Die Bilanz: vier Schwerverletzte. Ein Rocker musste nach einem Schuss in die Brust im Inselspital notoperiert werden. Wie konnte es so weit kommen? Mehrere Urteile der Beschwerdekammer des Berner Obergerichts – es geht um die Verlängerung der Untersuchungshaft des Hauptverdächtigen – ermöglichen einen Einblick in eine Szene, die sich sonst sehr verschlossen gibt.