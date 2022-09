Banküberfall in Neuenegg – Bancomat in Neuenegg gesprengt – im Mustang geflüchtet Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag einen Bancomaten in Neuenegg gesprengt. Details sind noch unklar.

Die Situation bei der Raiffeisen in Neuenegg am Donnerstagmorgen. Foto: 20 Minuten/gab

In Neuenegg haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag einen Bancomaten der Raiffeisen gesprengt. Die Kantonspolizei Bern bestätigt eine entsprechende Meldung der Portale baerntoday.ch und 20 Minuten.

Gemäss Augenzeugen soll es vier Explosionen gegeben haben. Danach sollen die Täter in einem weissen Mustang entkommen sein, wie 20 Minuten schreibt. Am Donnerstagmorgen waren Polizei und Feuerwehr vor Ort. Der Einsatz dauert an.

Folgt mehr…

