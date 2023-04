Erneuter Vorfall – Bancomat am Dorfplatz von Meikirch gesprengt Serie setzt sich fort: In der Nacht auf Montag wurde in Meikirch ein Bancomat gesprengt. Die Täter konnten unerkannt mit der Beute fliehen.

1 / 2 Bild der Zerstörung: So sah es kurz nach der Sprengung in Meikirch aus. Foto: Newsscout 20 Minuten

Um 2.25 Uhr zerriss ein lauter Knall die Nacht in Meikirch. Kurz danach ging bei der Kantonspolizei Bern ein automatischer Alarm aus der Raiffeisenbank ein. Unbekannte Täter hatten den Bancomaten am Dorfplatz gesprengt und konnten mit der Beute in einem weissen Lieferwagen mit dunklem Logo an beiden Fahrzeugseiten in Richtung Seeland fliehen, ehe die Einsatzkräfte eintrafen. Das teilt die Polizei am Montagmittag mit.

Bei der Täterschaft handelt es sich mutmasslich um drei Personen, die dunkel gekleidet waren. Eine Person trug eine Tasche mit sich. Umgehend wurden umfassende Fahndungsmassnahmen eingeleitet, wie die Polizei weiter schreibt. Die Feuerwehr richtete eine Verkehrsumleitung ein, da der Dorfplatz in Richtung Wahlendorf während mehreren Stunden gesperrt werden musste.

Im vergangenen Jahr kam es schweizweit zu zahlreichen Bancomatensprengungen, Ende November waren es deren 42. Auch in der Region Bern kam es regelmässig zu Sprengungen. Im Jahr 2021 wurden im Kanton Bern insgesamt 21 Vorfälle gezählt.

sih

